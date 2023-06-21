У паніці очікують наступу ЗСУ: свіжі фото оборонних споруд окупантів у Криму
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Окупанти в Криму очікують наступу ЗСУ
Запеклі бої на Південному напрямі змушують окупантів Криму ще більше думати про оборону півострова.
Як повідомили у британській розвідці, росіяни посилили темпи будівництва фортифікаційних споруд у глибокому тилу.
Зокрема, будівництво великої смуги оборони в 9 кілометрів проходить в 3,5 кілометрах на північ від Армянська.
Тут противник намагається облаштувати вузький сухопутний міст, який сполучає Крим із материковою частиною України, про що свідчать супутникові знімки.
Британці переконані, що російське керівництво всерйоз розглядає варіант, за якого ЗСУ підуть напряму атакувати півострів.
"росія, як і раніше, вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом", — йдеться в повідомленні.
Підтверджують інформацію про зведення нових оборонних рубежів й розслідувачі проекту "Схеми". Вони опублікували супутникові кадри, де видно зміни за останні місяці.
Раніше "Телеграф" писав про те, що минулої ночі у Криму партизани підірвали полотно на залізниці.