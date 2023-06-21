Партизани працюють: у Криму підірвали залізничне полотно, рух поїздів паралізовано (відео)

У Криму партизани зірвали рух поїздів

У Криму, де нещодавно підірвали авто з високопоставленим окупантом, у ніч проти 21 червня невідомі підірвали залізничне полотно. Інцидент стався у районі Феодосії.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на місцеву "владу", внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Як розповів так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, через підрив полотна зупинено рух поїздів. Окупант обіцяє, що потяги почнуть рух за кілька годин.

Найближчим часом замість електричок функціонуватимуть автобуси. Вони доставлять пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка.

Інцидент також підтверджує і "Николаевский ванек". У себе в Телеграм-каналі він написав, що підрив залізничного полотна в окупованому Криму справа рук партизанів.

"Кримчата працюють. Партизани у Феодосії пошкодили чергове залізничне полотно сьогодні вночі. А ви там продовжуйте ловити проукраїнських бабусь і не заважайте нам працювати", — написав він.

Також блогер опублікував кадри з місця подій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Севастополь залишився без електрики.