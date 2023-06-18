Астролог Влад Росс розповів, коли ЗСУ вдасться розбити Кримський міст

Астроексперт віщує розгром російської армії та кінець путінського режиму

Відомий український експерт у галузі астрології Влад Росс, як і його колеги, віщує найближчим часом розгром армії окупанта на Кримському півострові.

В інтерв’ю "Главреду" астролог заявив, що наприкінці літа цього року Крим буде звільнений і повернеться під контроль України, що матиме найсумніші наслідки для кривавого тирана, президента росії володимира путіна.

"Смерть Кощія, тобто путіна, в його скриньці, а скринька – це Крим. Голка – це Кримський міст. Серце Кощія – це Севастополь. Взяття Севастополя нашими військами закриє правління володимира путіна", — сказав Влад Росс.

Нещодавно український таролог Ірина Клевер розповіла, чи чекати на повернення Криму в Україну у 2023 році. За її прогнозами, перемога нашої країни над росією обов’язково буде, але питання півострова поки що залишиться "за кадром".

Нагадаємо, що раніше Влад Росс розповів, який місяць у 2023 році буде катастрофічним для росіян. За словами астролога, цей період є фатальним для країни-агресорки, і тоді закінчиться епоха путінізму.