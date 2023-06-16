Севастополь поринув у морок: місцеві повідомляють про "хлопки"

Крім світла перебої спостерігалися з інтернетом та водою

Поки в Криму очікують початку проблем із водою, у Севастополі вже почали відчувати проблеми зі світлом, а за деякою інформацією, проблема також спостерігалася в Алушті.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, перебої з електрикою почали спостерігатися після 22:00 у різних районах міста, а через пів години він зник по всьому місту.

На тлі цього почали також спостерігатися перебої з інтернетом та водопостачанням. При цьому очевидці повідомляють, що чули невідомі "хлопки", а також два спалахи з боку Балаклавської ТЕЦ.

Крім того, про перебої зі світлом почали повідомляти й в Алушті.

Щоб прояснити ситуацію, так званий "губернатор" Михайло Розвожаєв повідомив, що проблема виникла через відключення автоматики на підстанції "Севастополь".

"Фахівці працюють з відновлення електропостачання споживачам Севастополя. Їм буде потрібно кілька годин", — написав він.

Як повідомлялося раніше, вранці 15 червня Крим зазнав атаки роя невідомих безпілотників. За даними окупантів, силам ППО вдалося збити 6 літальних апаратів.