Рой невідомих безпілотників: окупанти заявили про нічну атаку на Крим (фото)

Аксьонов заявив, що жертв немає, але є руйнування

Поки Україна готується до звільнення окупованого росіянами Криму, півострів атакують невідомі безпілотники — росіяни заявили, що вночі та вранці 15 червня там було зафіксовано 9 БПЛА.

Про це повідомив окупаційний "глава" Криму сергій аксьонов.

За даними окупантів, 6 дронів нібито збили сили ворожого ППО, а 3 було заглушено та посаджено засобами РЕБ. При цьому один безпілотник здетонував у Червоногвардійському районі, село Докучаєве. Аксьонов заявив, що жертв немає, але є руйнування — у низці будинків вибиті шибки.

Дрон вибухнув у селі Докучаєве

Українські офіційні особи не повідомляли про атаку дронами на Крим і ніяк не коментували інформацію окупантів.

Російські Telegram-канали публікують фото з місця падіння одного з безпілотників, які атакували Крим цієї ночі.

Уламки безпілотника впали на полі

Крим атакували дрони

Нагадаємо, днями потужні вибухи пролунали у центрі Сімферополя. Повідомлялося, що був знищений безпілотник, уламки, що горять, полетіли вниз.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни можуть влаштувати чергову техногенну катастрофу, цього разу на території Криму вони мінують завод "Кримський титан" в Армянську, щоб шантажувати світ.