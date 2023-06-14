Росіяни хочуть підірвати "Кримський титан": у розвідці розповіли, як можна врятувати завод

Окупанти мінують багато цивільних об’єктів на захоплених територіях

Росіяни мінують завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Вірменську на території Криму, щоби шантажувати світ.

Як розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, цим окупанти хочуть показати, що вони або залишають за собою захоплені території, або знищать все, до чого зможуть дотягнутися.

"Держава-терорист продовжує терористичні практики. У цьому випадку йдеться поки що про шантаж, як і у випадку із Запорізькою АЕС", — сказав він.

За словами Юсова, єдиним способом вберегти "Кримський титан", як і багато інших цивільних об’єктів на окупованих територіях, є їх швидка деокупація та повернення під контроль України. Це включає нарощування військової підтримки України та покарання російських військових злочинців.

Водночас представник ГУР зазначив, що російське керівництво справді відпрацьовує можливість створення нових техногенних катастроф, включаючи виведення підприємств з ладу або їхнє знищення.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт та полковник СБУ у відставці Михайло Притула у коментарі"Телеграфу" пояснив, навіщо окупанти хочуть знищити "Кримський титан".