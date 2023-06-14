Россияне хотят взорвать "Крымский титан": в разведке рассказали, как можно спасти завод

Оккупанты минируют много гражданских объектов на захваченных территориях

Россияне минируют завод "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске на территории Крыма, чтобы шантажировать мир.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, тем самым оккупанты хотят показать, что они либо оставляют за собой захваченные территории, либо уничтожат все, к чему смогут дотянуться.

"Государство-террорист продолжает террористические практики. В этом случае речь идет пока о шантаже, как и в случае с Запорожской АЭС", — сказал он.

По словам Юсова единственным способом уберечь "Крымский титан", как и многие другие гражданские объекты на оккупированных территориях, является их быстрая деоккупация и возвращение под контроль Украины. Это включает в себя наращивание военной поддержки Украины и наказание российских военных преступников.

Вместе с тем, представитель ГУР отметил, что российское руководство действительно отрабатывает возможность создания новых техногенных катастроф, включая выведение предприятий из строя или их уничтожения.

Как сообщалось ранее, военный эксперт и полковник СБУ в отставке Михаил Притула в комментарии "Телеграфу" объяснил, зачем оккупанты хотят уничтожить "Крымский титан".