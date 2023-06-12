россия готовит новую техногенную катастрофу - ГУР назвало место и описало план врага

Предприятие осталось без воды и россияне могут его подорвать

После подрыва Каховской ГЭС россияне могут совершить еще один теракт. Если он произойдет, то юг Украины может окутать техногенная катастрофа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

По данным наших разведчиков, речь идет о предприятии "Крымиский титан", что расположен во временно оккупированном Армянске. Дело в том, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС оно осталось практически без водоснабжения.

"Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана", — отмечает разведка.

Вместо этого, утверждается в сообщении, в цеха "Крымского титана" прибыли инженерные подразделения армии рф.

"В течение последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории", — сообщают в ГУР.

В разведке отмечают, что если готовящийся теракт все же произойдет, то это грозит полуострову и южным районам Херсонской области искусственной техногенной катастрофой.

"На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса. Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины", — подчеркивают в разведке.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ опубликовала доказательства причастности россиян к подрыву Каховской ГЭС.

Также мы сообщали о том, как Херсон оживает после подрыва ГЭС.