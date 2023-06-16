Севастополь погрузился во мрак: местные сообщают о "хлопках"
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Помимо света перебои наблюдались с интернетом и водой
Пока в Крыму ожидают начала проблем с водой, в Севастополе уже начали испытывать проблемы со светом, а по некоторой информации, проблема также наблюдалась в Алуште.
Как сообщают местные telegram-каналы, перебои с электричеством начали наблюдаться после 22:00 в разных районах города, а спустя полчаса он пропал по всему городу.
На фоне этого начали также наблюдаться перебои с интернетом и водоснабжением. При этом очевидцы сообщают, что слышали неизвестные "хлопки", а также две вспышки со стороны Балаклавский ТЭЦ.
Кроме того о перебоях со светом начали сообщать и в Алуште.
Чтобы прояснить ситуацию, так называемый "губернатор" михаил развожаев сообщил, что проблема возникла из-за отключения автоматики на подстанции "Севастополь".
"Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя. Им потребуется несколько часов", — написал он.
Как сообщалось ранее, утром 15 июня Крым подвергся атаке роя неизвестных беспилотников. По данным оккупантов, силам ПВО удалось сбить 6 летательных аппаратов.