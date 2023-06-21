В панике ожидают наступления ВСУ: свежие фото оборонительных сооружений оккупантов в Крыму
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Оккупанты в Крыму ожидают наступления ВСУ
Ожесточенные бои на Южном направлении заставляют оккупантов Крыма с еще большей активностью думать об обороне полуострова.
Как сообщили в британской разведке, россияне усилили темпы строительства фортификационных сооружений в глубоком тылу.
В частности, строительство обширной полосы обороны в 9 километров проходит в 3,5 километрах севернее Армянска.
Здесь противник пытается обустроить узкий сухопутный мост, который соединяет Крым с материковой частью Украины, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.
Британцы убеждены, что российское руководство всерьез рассматривает вариант, при котором ВСУ пойдут напрямую атаковать полуостров.
"россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", — говорится в сообщении.
Подтверждают информацию о возведении новых оборонительных рубежей и расследователи проекта "Схемы". Они опубликовали спутниковые кадры, на которых видны изменения за последние месяцы.
Ранее "Телеграф" писал о том, что минувшей ночью в Крыму партизаны подорвали полотно на железной дороге.