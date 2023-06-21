В панике ожидают наступления ВСУ: свежие фото оборонительных сооружений оккупантов в Крыму

Оккупанты в Крыму ожидают наступления ВСУ

Ожесточенные бои на Южном направлении заставляют оккупантов Крыма с еще большей активностью думать об обороне полуострова.

Как сообщили в британской разведке, россияне усилили темпы строительства фортификационных сооружений в глубоком тылу.

В частности, строительство обширной полосы обороны в 9 километров проходит в 3,5 километрах севернее Армянска.

Здесь противник пытается обустроить узкий сухопутный мост, который соединяет Крым с материковой частью Украины, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Британцы убеждены, что российское руководство всерьез рассматривает вариант, при котором ВСУ пойдут напрямую атаковать полуостров.

"россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", — говорится в сообщении.

Подтверждают информацию о возведении новых оборонительных рубежей и расследователи проекта "Схемы". Они опубликовали спутниковые кадры, на которых видны изменения за последние месяцы.

Красным выделены оборонительные локации в районе села Филатовка, которые появились с марта 2023 года

Фортификационные сооружения возле села Новоивановка Красноперекопского района, июнь 2023 года

Круговой окоп возле села Воинка Красноперекопского района

Круговые окопы возле пункта пропуска "Армянск" по состоянию на июнь 2023 года

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