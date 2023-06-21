Партизаны работают: в Крыму подорвали ж/д полотно, движение поездов парализовано (видео)

В Крыму партизаны сорвали движение поездов

В Крыму, где недавно взорвали авто с высокопоставленным оккупантом, в ночь на 21 июня неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Инцидент произошел в районе Феодосии.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на местные "власти", в результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказал так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, из-за подрыва полотна остановлено движение поездов. Оккупант обещает, что составы начнут движение через несколько часов.

В ближайшее же время вместо электричек будут функционировать автобусы. Они доставят пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка.

Инцидент также подтверждает и "Николаевский ванек". У себя в Телеграм-канале он написал, что подрыв железнодорожного полотна в оккупированном Крыму — дело рук партизанов.

"Крымчата работают. Партизаны в Феодосии повредили очередное ж.д полотно сегодня ночью. А вы там продолжайте ловить проукраинских бабуль и не мешайте нам работать", — написал он.

Также блогер опубликовал кадры с места событий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Севастополь остался без электричества.