В Крыму взорвано авто с оккупантом из "верхушки": фото и подробности
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Все оккупанты получили серьезные ожоги
Вслед за известным российским пропагандистом захаром прилепиным на воздух взлетел еще один путинист. Его авто взорвалось во временно оккупированном Симферополе.
Об этом сообщают российские интернет-паблики.
По данным популярного Telegram-канала "Baza", все произошло в четыре часа утра. Назначенный россией "помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области" и по совместительству кандидат в депутаты от путинской партии "Единая россия" владимир епифанов — ехал за рулём "Ленд Крузера", когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный в машине. После этого оккупант уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, лишь наехав на препятствие.
Сообщается, что помимо епифанова, в салоне было ещё два человека: его секретарь и охранник.
"Все трое мужчин из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук (охраннику также обожгло левую ногу), так что после аварии их госпитализировали. Сейчас Епифанов и его пассажиры находятся под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
В настоящий момент российские правоохранители пытаются установить причину взрыва.
"Но, по словам помощника "вице-премьера", как раз за день до этого газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе", — отмечается в посте.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Херсонской области на мине взорвался известный активист партии "справедливая россия — за правду", пропагандист сергей тветинский.
Также мы сообщали, что в кафе Петербурга взорвали российского военкора Владлена Татарского.