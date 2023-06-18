Астроэксперт предвещает разгром российской армии и конец путинского режима

Известный украинский эксперт в области астрологии Влад Росс, как и его коллеги, предвещает в ближайшее время разгром армии оккупанта на Крымском полуострове.

В интервью "Главреду" астролог заявил, что в конце лета этого года Крым будет освобожден и вернется под контроль Украины, что будет иметь самые печальные последствия для кровавого тирана, президента россии владимира путина.

"Смерть Кощея, то есть путина, в его ларце, а ларец – это Крым. Игла – это Крымский мост. Сердце Кощея – это Севастополь. Взятие Севастополя нашими войсками закроет правление владимира путина", – сказал Влад Росс.

Не так давно украинский таролог Ирина Клевер рассказала, ждать ли возращения Крыма в Украину в 2023 году. По ее прогнозам, победа нашей страны над россией обязательно будет, но вопрос полуострова пока останется "за кадром".

Напомним, что ранее Влад Росс рассказал, какой месяц в 2023 году будет катастрофическим для россиян. По словам астролога, этот период роковым для страны-агрессорши, и тогда закончится эпоха путинизма.