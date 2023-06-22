Перепутали с прилетами: землетрясение в Крыму не на шутку напугало жителей полуострова

В Крыму зафиксированы подземные толчки, их чувствовали в Балаклаве и Севастополе

Ранним утром 22 июня в оккупированном россиянами Крыму, в котором недавно были проблемы с электроснабжением, произошло землетрясение.

По данным ресурса Volcano Discovery, в Крыму зафиксированы толчки магнитудой 4,7 балла.

Также подземные толчки подтвердили Европейском сейсмологическом центре. Там отметили, что очаг землетрясения находился на глубине в 10 километров.

Отмечается, что больше всего землетрясение ощущалось в Севастополе и Балаклаве, что также подтверждают российские Телеграм-каналы.

По словам очевидцев, около 5:40 они почувствовали сильные подземные толчки.

"Кровать сильно затряслась, никто не знает, это землетрясение или что?" — пишут жители Крыма в сети.

К слову, были и те, кто перепутал землетрясение с прилетами и работой российской ПВО.

При этом оккупационные власти полуострова пока комментариев по утренним событиями не давали. Также неизвестно о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что несколько дней назад землетрясения снова были зафиксированы на территории Турции. Также 17 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло на западе Франции.