Переплутали з прильотами: землетрус у Криму не на жарт налякав жителів півострова

У Криму зафіксовано підземні поштовхи, їх відчували у Балаклаві та Севастополі

Рано-вранці 22 червня в окупованому росіянами Криму, в якому нещодавно були проблеми з електропостачанням, стався землетрус.

За даними ресурсу Volcano Discovery, у Криму зафіксовано поштовхи магнітудою 4,7 бала.

Також підземні поштовхи підтвердили Європейський сейсмологічний центр. Там зазначили, що епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів.

Зазначається, що найбільше землетрус відчувався у Севастополі та Балаклаві, що також підтверджують російські Телеграм-канали.

За словами очевидців, близько 5.40 вони відчули сильні підземні поштовхи.

"Ліжко сильно затремтіло, ніхто не знає, це землетрус чи що?" — пишуть мешканці Криму у мережі.

До речі, були й ті, хто переплутав землетрус із прильотами та роботою російської ППО.

При цьому окупаційна влада півострова поки що коментарів щодо ранкових подій не давали. Також невідомо про постраждалих та руйнування внаслідок підземних поштовхів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кілька днів тому землетрус знову був зафіксований на території Туреччини. Також 17 червня землетрус магнітудою 5,8 стався на заході Франції.