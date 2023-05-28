Не землетрус: Кличко пояснив, що за вібрація налякала киян

Версія із землетрусом остаточно розвіяна

Вранці неділі, 28 травня, мешканці Києва повідомили про те, що відчували підземні поштовхи, через які в будинках навіть захиталися люстри. Втім, місцева влада поспішила заспокоїти городян.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону українських новин міський голова Віталій Кличко, насправді поштовхи пов’язані із рухом на фронт важкої техніки.

"Ця зброя йде до фронту. Досить потужна. І, можливо, вібрація пов’язана з цим", — зазначив Кличко.

Як повідомлялося раніше, мешканці столиці та області зранку відчули дивну вібрацію, яка нагадувала землетрус. Втім, сейсмологи одразу ж наголосили, що жодного землетрусу на Київщині зафіксовано не було.

При цьому фахівці додали, що не мають інформації про те, із чим була пов’язана вібрація.

Варто зазначити, що ввечері 26 травня землетрус в Україні все ж таки стався. Однак його епіцентр був за 20 кілометрів на захід від Полтави на глибині 7 кілометрів. Його потужність оцінили в 3,5 за шкалою Ріхтера, що фахівці описують як "трохи відчутний" поштовх.