Не землетрясение: Кличко объяснил, что за вибрация испугала киевлян
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Версия с землетрясением окончательно развеяна
Утром воскресенья, 28 мая, жители Киева сообщили о том, что ощущали подземные толчки из-за которых в домах даже зашатались люстры. Впрочем, местные власти поспешили успокоить горожан.
Как сообщил в эфире единого марафона украинских новостей городской глава Виталий Кличко, на самом деле толчки связаны с движением на фронт тяжелой техники.
"Это оружие идет к фронту. Достаточно мощное. И может быть вибрация связана с этим", — отметил Кличко.
Как сообщалось ранее, жители столицы и области утром ощутили странную вибрацию, которая напоминала землетрясение. Впрочем, сейсмологи сразу же отметили, что никакого землетрясения на Киевщине зафиксировано не было.
При этом специалисты добавили, что не имеют информации о том, с чем была связана вибрация.
Стоит отметить, что вечером 26 мая землетрясение в Украине все же произошло. Однако его эпицентр был в 20 километрах на запад от Полтавы на глубине в 7 километров. Его мощность оценили в 3,5 по шкале Рихтера, что специалисты описывают как "чуть ощутимый" толчок.