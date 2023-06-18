Сильне землетрус у Франції: є постраждалі, зруйновано житлові будинки, школи та церкви

Поштовхи відчувалися від міста Рен на північному заході до Бордо на південному заході

У Франції, яка готується до проведення Олімпіади, сталася подія, що напевно додала клопоту місцевій владі: у суботу, 17 червня, на заході країни стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті було пошкоджено будинки, поранено людей.

Про неординарну подію повідомляє місцеве видання "Le Monde".

Наголошується, що поштовхи відчувалися від міста Ренн на північному заході до Бордо на південному заході.

Внаслідок землетрусу було пошкоджено будинки, школи та церкви, а сотні будівель вважали непридатними для проживання. Також відомо про двох поранених людей у місті Де-Севр.

Особливо постраждав регіон Приморська Шаранта на північ від Бордо. З муніципалітету Ла-Льон евакуювали близько 170 осіб. Місцеве чиновник сказав, що постраждали більшість будинків у центрі міста.

Міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін заявив, що уряд запустить прискорену процедуру з метою оцінки структурних пошкоджень будівель.

Нагадаємо, що наприкінці травня поштовхи було зафіксовано і в Україні – невеликий землетрус стався під Полтавою.