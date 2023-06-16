У рф пригрозили Франції танками: все через Олімпіаду в Парижі

Схоже, росіян таки допустять до Ігор у Парижі, але вони все одно незадоволені

Росіяни мають їхати на Олімпійські ігри у Франції на танках. До речі, мер Парижа виступає категорично проти участі представників країн-агресорів на змаганнях.

Про це заявив президент Федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі, передає Р-Спорт. Напередодні у ЗМІ просочилася інформація про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить російських спортсменів до Ігор-2024 на тих самих умовах, що й команду біженців.

"У мене немає інших коментарів з цього приводу, крім того, що тих, хто це пропонує, слід послати в одне відоме всім місце. Якщо вони хочуть бачити нас на Олімпійських іграх командою біженців, то в Париж нам треба їхати на танках. Іншого варіанту немає", — сказав Маміашвілі.

Нагадаємо, МОК рекомендував допустити росіян і білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями, офіційне рішення щодо Олімпіади буде ухвалено пізніше. Українська влада у відповідь заборонила нашим спортсменам їхати на змагання, де виступають представники країн-агресорів, проте професійні тенісисти ігнорують цей наказ, через що їх критикують представники інших видів спорту.