"Закопана біля Газпрому": у росії "знайшли" совість Тимощука

Колишній російський спортсмен розкритикував українця за зраду батьківщини

Колишній футболіст молодіжної збірної рф, блогер, власник клубу "Красава" Євген Савін висловився про зрадника України Анатолія Тимощука, який нібито отримав громадянство країни ЄС.

Відповідний коментар Савіна доступний на YouTube-каналі Чеснок. Євген розповів, що совість Тимощука зарита між газпромівськими будівлями. "Газпром" є спонсором "Зеніту" (Санкт-Петербург), де зараз тренером працює Анатолій.

"Я особисто виходив на Тимощука. Писав йому багато разів. Пишу йому: "Толя, давай зробимо". Спочатку він взагалі не відповідав, а потім сказав, що подумає.

А потім він написав: "Жека, вибач. Я не хочу". Я відповів, що це було очікувано. Він каже: "Як скажеш". Я йому написав: "Толь, не важливо, що я скажу. Важливо, що ти собі скажеш, коли мине якийсь час".

Будь-якій людині можна знайти мільярд виправдань. Я чув версію, що в нього російська дружина, у нього всі гроші в рф. Але я впевнений, що Тимощук і Тимощуку ніколи цього не вибачать.

Можна було залишити на якийсь час дружину, можна вивести гроші з росії через крипту, через що завгодно. А от совість свою ти вже ніколи нікуди не вивезеш. Вона закопана у нього десь там між газпромівськими будовами, і назавжди залишиться там", — сказав Савін, який через критику війни був змушений виїхати з росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимощука. Крім того, Українська асоціація футболу (УАФ) позбавила рекордсмена збірної України за кількістю матчів (144) усіх титулів та заборонила йому займатися будь-якою футбольною діяльністю на території України довічно. Через це Анатолій вирішив судитися з УАФ.