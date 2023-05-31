"Продав своє сумління, Україну та сім’ю": Федецький жорстко пройшовся по Тимощуку

Колишні партнери по команді не розмовляють після початку повномасштабного вторгнення рф

Колишній захисник збірної України Артем Федецький розкритикував експівзахисника національної команди, зрадника України Анатолія Тимощука, проти якого запровадив санкції президент України Володимир Зеленський.

Відповідний коментар Федецького доступний на YouTube-каналі "Брутальний футбол".

"Я сам за нього тягнув мазу, казав, що Толік нормальний. До 24 лютого. Потім я написав йому повідомлення. Він прочитав і нічого не відповів. Чи намагався набрати? А що мені говорити? У дитинстві Анатолій був старшим братом, другом. з нього брав приклад по віддачі, як професіонал, як людина, тим більше ми обидва з Луцька жили через вулицю, і тут суцільне розчарування.

Він показав, що є. Нехай іде н***й. У нього була купа можливостей поїхати, повір мені. Він продав Україну, продав своє сумління та обрав російські рублі. У нього є бізнес, там у нього друга сім’я. Він має корочки, якусь х***ю, і він від того тащиться, типу його мають носити на руках.

Людина продала своє сумління, Україну, свою сім’ю, батьків. Батько, коли Тимощук грав у "Баварії", ходив у її екіпіруванні. Зрозуміло, що то була гордість. А тепер я його не бачив більше року", — заявив Федецький.

Нагадаємо, Тимощук нещодавно міг отримати румунський паспорт.

Раніше повідомлялося, що Тимощук міг бути пов’язаний зі спецслужбами рф, а в березні 2022 року Анатолій потрапив в аварію дорогою на роботу.