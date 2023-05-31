"Продал свою совесть, Украину и семью": Федецкий жестко прошелся по Тимощуку

Бывшие партнеры по команде не разговаривают после начала полномасштабного вторжения рф

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал экс-полузащитника национальной команды, предателя Украины Анатолия Тимощука, против которого ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий комментарий Федецкого доступен на YouTube-канале "Брутальный футбол".

"Я сам за него тянул мазу, говорил, что Толик нормальный. До 24 февраля. Потом я написал ему сообщение. Он прочел и ничего не ответил. Пытался ли набрать? А что мне говорить? В детстве Анатолий был старшим братом, другом. Я с него брал пример по отдаче, как профессионал, как человек. Тем более, мы оба из Луцка, жили через улицу. И здесь сплошное разочарование.

Он показал, что он есть. Пусть идет н***й. У него была куча возможностей уехать, поверь мне. Он продал Украину, продал свою совесть и выбрал русские рубли. У него там есть бизнес, там у него вторая семья. Он имеет корочки, какую-то х***ю, и он от того тащится, типа его должны носить на руках.

Человек продал свою совесть, Украину, свою семью, родителей. Отец, когда Тимощук играл в "Баварии", ходил в ее экипировке. Ясно, что это была гордость. А теперь я его не видел больше года", — заявил Федецкий.

Напомним, Тимощук недавно мог получить румынский паспорт.

Ранее сообщалось, что Тимощук мог быть связан со спецслужбами рф, а в марте 2022 года Анатолий попал в аварию по дороге на работу.