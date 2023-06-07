"Закопана возле Газпрома": в россии "нашли" совесть Тимощука

Бывший российский спортсмен раскритиковал украинца за предательство родины

Бывший футболист молодежной сборной россии, блогер, владелец клуба "Красава" Евгений Савин высказался о предателе Украины Анатолии Тимощуке, который якобы получил гражданство страны ЕС.

Соответствующий комментарий Савина доступен на YouTube-канале ЧестнОК. Евгений рассказал, что совесть Тимощука зарыта между газпромовскими строениями. "Газпром" является спонсором "Зенита" (Санкт-Петербург), где сейчас тренером работает Анатолий.

"Я лично выходил на Тимощука. Писал ему много раз. Пишу ему: "Толя, давай сделаем". Сначала он вообще не отвечал, а потом сказал, что подумает.

А потом он написал: "Жека, извини. Я не хочу". Я ответил, что это было ожидаемо. Он говорит: "Как скажешь". Я ему написал: "Толь, не важно, что я скажу. Важно, что ты себе скажешь, когда пройдет какое-то время".

Любому человеку можно найти миллиард оправданий. Я слышал версию, что у него русская жена, что у него все деньги в россии. Но я уверен, что Тимощук и Тимощуку никогда этого не простят.

Можно было оставить на какое-то время жену, можно вывести деньги из России — через крипту, через что угодно. А вот совесть свою ты уже никогда никуда не вывезешь. Она закопана у него где-то там между газпромовскими строениями, и навсегда останется там", — сказал Савин, который из-за критики войны был вынужден уехать из рф.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144) всех титулов и запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Из-за этого Анатолий решил судиться с УАФ.