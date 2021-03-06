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Денисов наехал на Тимощука из-за его работы в стране-агрессоре

Денисов наехал на Тимощука из-за его работы в стране-агрессоре
13:21 Сегодня Телеграф Фото: footballua.tv

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о своем отношении к Анатолию Тимощуку, который уже долгие годы работает в системе "Зенита". По мнению функционера, он не понимает, как можно работать в стране-агрессоре. Однако при этом Денисов и назвал причину, по которой Тимощук пошел на это - любовь к женщине, ради которой Анатолий даже бросил семью.

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"Я не принимаю и не понимаю, когда человек выбирает местом своей работы страну-агрессора, которым является Россия по отношению к Украине. И все, что сделала Россия в Крыму и на Донбассе, я не понимаю, как можно просыпаться и заваривать себе кофе, смотреть по российским каналам новости и все то, что они льют на твою родную страну и при этом жить там, работать и получать деньги. Большинство знают причину, почему Анатолий Тимощук остался в России - это большая любовь к другой женщине. Причем настолько большой любви, что он оставил свою семью и детей. Сложно судить влюбленного человека. Поэтому здесь не могу судить, а вот то, что родину не выбирают - это однозначно", - цитирует Денисова footballua.tv.

"Телеграф" напоминает, что Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству игр (144 матча). За свою карьеру футболиста он успел поиграть за "Волынь", "Шахтер", "Зенит", "Баварию" и "Кайрат". По окончании карьеры футболиста Анатолий стал ассистентом тренера в "Зените", где работает и по сей день.

Ранее украинский тренер Роман Григорчук заявил, что он категорически против попадания Ярослава Ракицкого в сборную Украины после того, как игрок перебрался в питерский "Зенит".

 

 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Зенит, Футбол, Анатолий Тимощук, Александр Денисов.
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