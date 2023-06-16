В рф пригрозили Франции танками: все из-за Олимпиады в Париже

Похоже, россиян все-таки допустят к Играм в Париже, но они все равно недовольны

Россияне должные ехать на Олимпийские игры во Франции на танках. К слову, мэр Парижа выступает категорически против участия предстателей стран-агрессоров на соревнованиях.

Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы россии Михаил Мамиашвили, передает Р-Спорт. Накануне в СМИ просочилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов к Играм-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев.

"У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет", – сказал Мамиашвили.

Напомним, МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, официальное решение по Олимпиаде будет принято позднее. Украинские власти в ответ запретили нашим спортсменам ехать на соревнования, где выступают представители стран-агрессоров, однако профессиональные теннисисты игнорируют данный приказ, из-за чего их критикуют представители других видов спорта.