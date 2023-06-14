В россии назвали предательством переход спортсменов в недружественные страны
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Российские спортсмены бегут из страны, а их в ответ называют предателями
Российский хореограф (фигурное катание) Алексей Железняков заявил о необходимости компенсации при смене спортивного гражданства, при этом он считает переход своих соотечественников в некоторые страны — предательством.
Соответствующий комментарий Железнякова доступен на "Матч ТВ". Он считает, что атлетам из россии не стоит переходить в недружественные страны, особенно в те, которые составляют Украине военную помощь.
"Повторюсь, сейчас многое зависит от страны, в которую переходишь выступать, много враждебно настроенных стран к россии, но много и дружелюбных.
Грузия повернулась к нам лицом, идет позитивная тенденция в этом отношения. Рассматривать грузинскую федерацию можно, но, если это какая‑то европейская страна, которая поставляет оружие (в Украину), то это сравнимо с предательством", – сказал Железняков.
Напомним, Железняков недавно цинично обвинил украинцев в русофобии.
Ранее сообщалось, что известный украинский фигурист решил выступать в шоу жены пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова Татьяны Навки.