Российские спортсмены бегут из страны, а их в ответ называют предателями

Российский хореограф (фигурное катание) Алексей Железняков заявил о необходимости компенсации при смене спортивного гражданства, при этом он считает переход своих соотечественников в некоторые страны — предательством.

Соответствующий комментарий Железнякова доступен на "Матч ТВ". Он считает, что атлетам из россии не стоит переходить в недружественные страны, особенно в те, которые составляют Украине военную помощь.

"Повторюсь, сейчас многое зависит от страны, в которую переходишь выступать, много враждебно настроенных стран к россии, но много и дружелюбных.

Грузия повернулась к нам лицом, идет позитивная тенденция в этом отношения. Рассматривать грузинскую федерацию можно, но, если это какая‑то европейская страна, которая поставляет оружие (в Украину), то это сравнимо с предательством", – сказал Железняков.

Напомним, Железняков недавно цинично обвинил украинцев в русофобии.

Ранее сообщалось, что известный украинский фигурист решил выступать в шоу жены пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова Татьяны Навки.