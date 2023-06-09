Очередная российская чемпионка сбежала из рф

Спортсмены бегут из россии, чтобы продолжать международную карьеру

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила россиянке Анастасии Кирпичниковой перейти в сборную Франции. Накануне одна из ведущих российских теннисисток Варвара Грачева получила французское гражданство.

О переходе россиянки в состав сборной Франции сообщает Lequipe. 22-летняя Кирпичникова является трехкратной чемпионкой Европы по плаванию и серебряным призером чемпионата мира на короткой воде.

"После изучения документов, предоставленных Федерацией плавания Франции, а также ввиду разъяснений и дополнительной документации, сообщаем, что World Aquatics одобрила запрос спортсменки на смену спортивного гражданства", – говорится в пресс-релизе World Aquatics.

Россиянка дебютирует за Францию в Японии на чемпионате мира-2023 (с 15 по 30 июля). Накануне Анастасия успешно прошла квалификацию на турнир.

Ранее сообщалось, что в россии анонсировали проведение второй альтернативной Олимпиады.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал не признавать Международную ассоциацию бокса (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым и финансируемую "Газпромом".