"Репарации и вечное рабство": Усик рассказала, что ждет оккупантов после подрыва Каховской ГЭС

Жена спортсмена эмоционально отреагировала на варварство россиян

Супруга чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Екатерина высказался после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Соответствующий пост Усик разместила в сторис на своей странице в Instagram. Екатерина назвала россию врагом всего человечества.

"Сегодня вы взорвали не дамбу. Сегодня вы в очередной раз взорвали репутацию всех жителей вашей страны – у кого в мире красный паспорт. Пожалуй, стоит покупать обложку. Может быть, будет стыдно.

Р*шка – враг человечества. Все равно что, главное – бить. Вывод один – репарации и вечное рабство. Позор всей вашей стране", – написала Усик.

Ранее сообщалось, что Усик проигнорировал бой Василий Ломаченко — Девин Хейни из-за празднования дня рождения жены. Позже боксер заявил, что Loma занимает проукраинскую позицию, однако его хейтят из-за молчания в сети. Кроме того, Александр считает, что Василий не проиграл чемпионский бой.

Напомним, российские оккупанты хотели убить Усика, оставив в доме украинского чемпиона смертельные "подарки". К слову, боксер недавно посещал передовую, где даже взял в руки оружие.