Вырубил соперника левым боковым: экс-соперник Усика жестким нокаутом дебютировал в MMA (видео)

Экс-боксер эффектно вышел из фулл-маунта

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и экс-соперник украинского боксера Александра Усика Кшиштоф Гловацки успешно дебютировал в смешанных единоборствах победой в бою против своего польского соотечественника Патрика Толкачевски. Ранее боец ММА одним ударом отправил соперника в кому.

Об этом сообщает "Телеграф". Гловацки нокаутировал соперника на турнире KSW 83 в Варшаве 3 июня.

Примечательно, что первоначально ближе к победе был Толкачевски, которому удался тайк-даун из клинча у сетки, после чего он в позиции фулл-маунт начал наносить удары по визави.

Тем не менее, Гловацки сумел попасть слева в голову оппонента, чем отправил его в нокаут, который не сразу зафиксировал рефери, что позволило экс-боксеру добить соотечественника.

Ранее российский боец ММА Александр Емельяненко "победил" блогера в Москве в позорном поединке, который, скорее всего, имел договорной характер.

Знаменитый боец смешанных единоборств из рф Федор Емельяненко отметил, что выход в октагон его брата, у которого большие проблемы с алкоголем, является преступлением.