Вырубил соперника левым боковым: экс-соперник Усика жестким нокаутом дебютировал в MMA (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Экс-боксер эффектно вышел из фулл-маунта
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе и экс-соперник украинского боксера Александра Усика Кшиштоф Гловацки успешно дебютировал в смешанных единоборствах победой в бою против своего польского соотечественника Патрика Толкачевски. Ранее боец ММА одним ударом отправил соперника в кому.
Об этом сообщает "Телеграф". Гловацки нокаутировал соперника на турнире KSW 83 в Варшаве 3 июня.
Примечательно, что первоначально ближе к победе был Толкачевски, которому удался тайк-даун из клинча у сетки, после чего он в позиции фулл-маунт начал наносить удары по визави.
Тем не менее, Гловацки сумел попасть слева в голову оппонента, чем отправил его в нокаут, который не сразу зафиксировал рефери, что позволило экс-боксеру добить соотечественника.
Ранее российский боец ММА Александр Емельяненко "победил" блогера в Москве в позорном поединке, который, скорее всего, имел договорной характер.
Знаменитый боец смешанных единоборств из рф Федор Емельяненко отметил, что выход в октагон его брата, у которого большие проблемы с алкоголем, является преступлением.