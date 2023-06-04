Вирубив суперника лівим боковим: екссуперник Усика жорстким нокаутом дебютував у MMA (відео)

Ексбоксер ефектно вийшов із фулмаунту

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі та екссуперник українського боксера Олександра Усика Кшиштоф Гловацький успішно дебютував у змішаних єдиноборствах перемогою в бою проти свого польського співвітчизника Патріка Толкачевського. Раніше боєць ММА одним ударом відправив суперника в кому.

Про це повідомляє "Телеграф". Гловацький нокаутував суперника на турнірі KSW 83 у Варшаві 3 червня.

Примітно, що спочатку ближче до перемоги був Толкачевский, якому вдався тайкдаун із клінчу біля сітки, після чого він у позиції фулмаунт почав завдавати ударів по візаві.

Проте Гловацький зумів потрапити зліва в голову опонента, чим відправив його в нокаут, який не одразу зафіксував рефері, що дозволило ексбоксеру добити співвітчизника.

Раніше російський боєць ММА Олександр Ємельяненко "переміг" блогера в Москві у ганебному поєдинку, який, швидше за все, мав договірний характер.

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств з рф Федір Омеляненко зазначив, що вихід в октагон його брата, в якого великі проблеми з алкоголем, є злочином.