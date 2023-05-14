Українець без жодного удару впав на 2-й хвилині бою UFC (відео)

Боєць недовго протримався в октагоні

Український боєць UFC Ігор Потеря (20-4), який красиво обійшов заборону на прапор в UFC і вшанував пам’ять загиблого на фронті друга, зазнав нищівної поразки від новозеландця Карлоса Ульберга (9-1).

Як повідомляє "Телеграф", Потеря програв технічним нокаутом. Поєдинок відбувся в напівважкій вазі в американському Шарлотті.

Українець із перших секунд почав програвати супернику. Боєць не демонстрував жодних прийомів, які б дозволили йому розраховувати на підсумковий успіх.

На 2-й хвилині новозеландець уникнув спроби захоплення від візаві та вдарив по його потилиці, внаслідок чого Потеря впав, а згодом Ульберг добив опонента.

Рефері зупинив поєдинок тільки коли переможець припинив бити суперника. Це був третій бій українського бійця в UFC, два з яких він програв.

Нагадаємо, що укласти контракт із UFC Потері допоміг яскравий нокаут.

Нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств у США Professional Fighters League (PFL) українка Олена Колесник (8-5) сенсаційно здолала американку Аспен Ледд.

У 2022 році на турнірі UFC українська боєць UFC Марина Мороз поступилася бразилійці Дженніфер Майє.