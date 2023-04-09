Помста за три поразки: боєць яскраво нокаутував суперника та повернув титул UFC (відео)

Розв’язка відбулася у другому раунді

Нігерійський середньоваговик Ісраель Адесанья (24-2) нокаутував бразильця Алекса Перейра (7-2) в поєдинку-реванші за пояс чемпіона UFC, чий дагестанський боєць найлегшої ваги Мухаммад Мокаєв не бажає, щоб його називали уродженцем росії.

Як повідомляє "Телеграф", бій пройшов у рамках UFC 287 в Майамі. Адесанья переміг суперника в другому раунді.

Вирішальним виявився удар нігерійцем правою через руку бразильця, після чого він повторив удар та відправив суперника в нокаут.

Адесанія нокаутував Перейру

В листопаді 2022 року Перейра переміг Адесанью та відібрав в нього титул UFC. Перед цим південноамериканець вигравав поєдинки в африканця у кікбоксингу.

В медіа вже з’являються повідомлення про можливе проведення п’ятого поєдинку між бійцями.

Напередодні, також у США відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Professional Fighters League (PFL), де онук легенди боксу Мохаммеда Алі Бьяджо Алі Волш (3-1) нокаутував Ісайю Фігероа.

Також на цьому турнірі українка Олена Колесник (8-5) сенсаційно перемогла американку Аспен Ледд.