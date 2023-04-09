Месть за три поражения: боец ярко нокаутировал соперника и вернул титул UFC (видео)
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Развязка произошла во втором раунде
Нигерийский средневес Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал бразильца Алекса Перейра (7-2) в поединке-реванше за пояс чемпиона UFC, чей дагестанский боец легчайшего веса Мухаммад Мокаев не желает, чтобы его называли уроженцем россии.
Как сообщает "Телеграф", бой прошел в рамках UFC 287 в Майами. Адесанья победил соперника во втором раунде.
Решающим оказался удар нигерийцем правой через руку бразильца, после чего он повторил удар и отправил соперника в нокаут.
В ноябре 2022 года Перейра победил Адесанью и отобрал у него титул UFC. Перед этим южноамериканец выигрывал поединки у африканца в кикбоксинге.
В медиа уже появляются сообщения о возможном проведение пятого поединка между бойцами.
Накануне, также в США состоялся турнир по смешанным единоборства Professional Fighters League (PFL), где внук легенды бокса Мохаммеда Али Бьяджо Али Волш (3-1) нокаутировал Исайю Фигероа.
Также на этом турнире украинка Елена Колесник (8-5) сенсационно победила американкуАспен Лэдд.