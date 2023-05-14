Украинец без единого удара рухнул на 2-й минуте боя UFC (видео)

Боец недолго продержался в октагоне

Украинский боец UFC Игорь Потеря (20-4), который красиво обошел запрет на флаг в UFC и почтил память погибшего на фронте друга, потерпел сокрушительное поражение от новозеландца Карлоса Ульберга (9-1).

Как сообщает "Телеграф", Потеря проиграл техническим нокаутом. Поединок состоялся в полутяжелом весе в американском Шарлотт.

Украинец с первых секунд начал проигрывать сопернику. Боец не демонстрировал никаких приемов, которые позволяли бы ему рассчитывать на итоговый успех.

На 2-й минуте новозеландец избежал попытки захвата от визави и ударил по его затылку, в результате чего Потеря упал, а затем Ульберг добил оппонента.

Рефери остановил поединок, когда победитель прекратил бить соперника. Это был третий бой украинского бойца в UFC, два из которых он проиграл.

Напомним, что заключить контракт с UFC Потере помог яркий нокаут.

Недавно на турнире по смешанным единоборствам в США Professional Fighters League (PFL) украинка Елена Колесник (8-5) сенсационно одолела американку Аспен Лэдд.

В 2022 году на турнире UFC украинская боец UFC Марина Мороз уступила бразильянке Дженнифер Майе.