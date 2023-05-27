Уродженець Харкова опинився у глухому нокауті

У ніч на 27 травня в Москві на турнірі "Бійцівський клуб РЕН ТВ", у головному бою якого в октагоні бився росіянин Олександр Ємельяненко, відбувся бій колишнього українця Олексія Олійника проти британця Олі Томпсона.

Повне відео бою Олійник — Томпсон доступно на YouTube-каналі Ушатайка. Вже в першому раунді 45-річного Олексія побив 43-річний Олі.

Під завісу першого раунду британець потужним ударом з правої влучив прямо в щелепу Олійнику — чистий нокаут! "Удав", який прийняв громадянство рф після початку бойових дій на Донбасі (2014 рік), з великими проблемами залишав октагон. Крім того, йому знадобилася медична допомога.

"Акцент світовий зараз такий, що потрібно у всьому звинуватити росію, не розбираючись, що і як", — виправдовував дії рф Олійник у серпні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в мережі з’явилося відео обіймів Василя Ломаченка з любителем володимира путіна, російським боксером Сергієм Ковальовим.

Нагадаємо, зрадник України Анатолій Тимощук, за інформацією ЗМІ, отримав румунський паспорт.