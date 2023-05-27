"Алкоспектакль": Ємельяненко переміг у росії, піднявшись з нокауту (відео)

У мережі розкритикували останню перемогу Олександра Ємельяненка

У ніч на 27 травня в Москві на турнірі "Бійцівський клуб РЕН ТВ" Олександр Ємельяненко, який нещодавно влаштував п’яний дебош у рф, вийшов на бій проти блогера Євгена Єршова.

Повне відео бою доступне на YouTube-каналі Ушатайка. Знаменитий у минулому боєць через проблеми з алкоголем вийшов на поєдинок у поганій формі. У мережі вважають, що бій мав договірний характер.

У першому раунді Єршов перебивав професійного бійця ММА, але не вкладався в удари. У середині раунду Євген випадково сильно врізав іменитому супернику в голову, після чого той "поплив". Блогер імітував добивання, але Ємельяненко вже не реагував – росіянин опинився у чистому нокауті. Бій пішов не за планами організаторів, а тому в поєдинок втрутився рефері. Він чомусь призупинив поєдинок, а після того, як Ємельяненко відпочив, "дуель" відновили.

У другому раунді Єршов зробив тейкдаун, віддав руку супернику, а Олександр провів прийом "вузол плеча", після чого блогер здався. План організаторів спрацював – Ємельяненко переміг.

У мережі розкритикували організаторів шоу за відверто договірний характер поєдинку. Один із користувачів назвав вечір ММА у Москві "алкоспектаклем".

У мережі висміяли бій Ємельяненко — Єршов

Раніше повідомлялося, що в Ємельяненка серйозні проблеми з алкоголем. Олександр став посміховиськом, програвши бій блогеру Святославу Коваленку.