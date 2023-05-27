"Алкоспектакль": Емельяненко победил в россии, поднявшись с нокаута (видео)

В сети раскритиковали последнюю победу Александра Емельяненко

В ночь на 27 мая в Москве на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ" Александр Емельяненко, который недавно устроил пьяный дебош в рф, вышел на бой против блогера Евгения Ершова.

Полное видео боя доступно на YouTube-канале Ушатайка. Знаменитый в прошлом боец из-за проблем с алкоголем вышел на поединок в плохой форме. В сети считают, что бой имел договорной характер.

В первом раунде Ершов перебивал профессионального бойца ММА, но не вкладывался в удары. В середине раунда Евгений случайно сильно врезал именитому сопернику в голову, после чего тот "поплыл". Блогер имитировал добивание, но Емельяненко уже не реагировал — россиянин оказался в чистом нокауте. Бой пошел не по планам организаторов, а потому в ход поединка вмешался рефери. Он почему-то приостановил поединок, а после того, как Емельяненко отдохнул, "дуэль" возобновили.

Во втором раунде Ершов сделал тейкдаун, отдал руку сопернику, а Александр провел прием "узел плеча", после чего блогер сдался. План организаторов сработал — Емельяненко победил.

В сети раскритиковали организаторов шоу за откровенно договорной характер поединка. Один из пользователей назвал вечер ММА в Москве "алкоспектаклем".

В сети высмеяли бой Емельяненко - Ершов

Ранее сообщалось, что у Емельяненко серьезные проблемы с алкоголем. Александр стал посмешищем, проиграв бой блогеру Святославу Коваленко.