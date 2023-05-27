Уроженец Харькова оказался в глухом нокауте

В ночь на 27 мая в Москве на турнире "Бойцовский клуб РЕН ТВ", в главном бою которого в октагоне сразился россиянин Александр Емельяненко, состоялся бой бывшего украинца Алексея Олейника против британца Оли Томпсона.

Полное видео боя Олейник — Томпсон доступно на YouTube-канале Ушатайка. Уже в первом раунде 45-летний Алексей был избит 43-летним Оли.

Под занавес первого раунда британец мощнейшим ударом с правой попал прямо в челюсть Олейнику — чистый нокаут!. "Удав", который принял гражданство рф после начала боевых действий на Донбассе (2014 год), с большими проблемами покидал октагон. Кроме того, ему понадобилась медицинская помощь.

"Акцент мировой сейчас такой, что нужно во всем обвинить россию, не разбираясь, что и как", — оправдывал действия рф Олейник в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео "обнимашек" Василия Ломаченко с любителем владимира путина, российским боксером Сергеем Ковалевым.

Напомним, предатель Украины Анатолий Тимощук, по информации СМИ, получил румынский паспорт.