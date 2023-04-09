Боєць UFC зазнав гучної поразки та завершив 20-річну кар’єру (відео)

Лебедина пісня американця завершилася на мінорній ноті

Американський боєць у напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35–16) програв бразильцю Гілберту Бернсу (21–5) у турнірі UFC 287, в рамках якого нігерієць Ісраель Адесанья переміг нокаутом бразильця Алекса Перейра в поєдинку-реванші.

Як повідомляє Телеграф, Масвідаль зазнав поразки одноголосним рішенням суддів (30–27, 30–27, 29–28). Поєдинок тривав три раунди.

Масвідаль – Бернс. Відеоогляд бою

Після завершення бою американець заявив, що це його останній поєдинок, і він завершує кар’єру після 20 років в октагоні. В UFC з 2013 року він бився 22 рази.

За час своїх виступів Масвідаль здобув 20 перемог та 17 разів програв. У своїх чотирьох останніх боях він зазнав поразки.

Напередодні в США в рамках турніру зі змішаних єдиноборств Professional Fighters League (PFL) онук легендарного боксера Мохаммеда Алі Бьяджо Алі Волш (3-1) переміг нокаутом Ісайю Фігероа.

Крім того, під час цієї ж першості українка Олена Колесник (8-5) здійснила сенсацію, перемігши американку Аспен Ледд.