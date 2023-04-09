Боец UFC потерпел громкое поражение и завершил 20-летнюю карьеру (видео)

Лебединая песня американца завершилась на минорной ноте

Американский боец в полусреднем весе Хорхе Масвидаль (35–16) проиграл бразильцу Гилберту Бернсу (21–5) в турнире UFC 287, в рамках которого нигериец Исраэль Адесанья победил нокаутом бразильца Алекса Перейра в поединке-реванше.

Как сообщает Телеграф, Масвидаль потерпел поражение единогласным решением судей (30–27, 30–27, 29–28). Поединок длился три раунда.

Масвидаль - Бернс. Видеообзор боя

По завершении боя американец заявил, что это его последний поединок и он завершает карьеру после 20 лет в октагоне. В UFC с 2013 года он дрался 22 раза.

За время своих выступлений Масвидаль одержал 20 побед и 17 раз проиграл. В своих четырех последних боях он потерпел поражение.

Накануне в США в рамках турнира по смешанным единоборства Professional Fighters League (PFL) внук легендарного боксера Мохаммеда Али Бьяджо Али Волш (3-1) победил нокаутом Исайю Фигероа.

Кроме того, по ходу этого же первенства украинка Елена Колесник (8-5) совершила сенсацию, победив американку Аспен Лэдд.