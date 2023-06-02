"Дурдом": Ємельяненко одним словом описав путінську росію

Відомий спортсмен вважає, що росіян спаюють алкоголем

Знаменитий російський боєць ММА Федір Ємельяненко висловився про "алкоспектакль" за участю його брата Олександра, який напередодні "переміг" блогера в Москві.

Федір вважає, що алкоголь проник у багато сфер рф, і навіть так звана еліта не соромиться показуватися п’яною на публіці, передає sport24.ru. Федір зазначив, що вихід до октагону його брата, який має великі проблеми з алкоголем, є злочином.

"Мені здається, це потрібно все забороняти в жорсткій формі. Хто цим займатиметься — прокуратура спільно з Міністерством спорту, Міністерство спорту спільно з федераціями та прокуратурою… Треба забороняти. Вже те, що Олександр виходить на бій у такому стані…"

Хрюнов (організатор шоу боїв у Москві) може говорити, що завгодно, що лікарі допустили. Ну, покажіть цих лікарів! Ця кримінальна справа — допустити людину в такому стані. У нас чомусь на роботу виходять – алкотестери стоять. А артисти дозволяють собі вийти п’яними під дією наркотиків. Спортсмени також уже. Дурдом. Так не має бути", — заявив Федір.

Нагадаємо, Ємельяненко у квітні переміг блогера Євгена Єршова, щоправда, у мережі поєдинок назвали постановочним. До цього Олександр влаштував п’яний дебош в аеропорту. Менеджер бійця повідомляв, що спортсмен спився у Москві.