"Дурдом": Емельяненко одним словом описал путинскую россию

Известный спортсмен считает, что россиян спаивают алкоголем

Знаменитый российский боец ММА Федор Емельяненко высказался об "алкоспектакле" с участием его брата Александра, который накануне "победил" блогера в Москве.

Федор считает, что алкоголь проник во многие сферы россии, и даже так называемая элита не стесняется показываться пьяной на публике, передает sport24.ru. Федор отметил, что выход в октагон его брата, у которого большие проблемы с алкоголем, является преступлением.

"Мне кажется, это нужно все запрещать в жесткой форме. Кто этим будет заниматься — прокуратура совместно с Министерством спорта, Министерство спорта совместно с федерациями и прокуратурой… Надо запрещать. Уже то, что Александр выходит на бой в таком состоянии…

Хрюнов (организатор шоу боев в Москве) может говорить, что угодно, что врачи допустили. Ну, покажите этих врачей тогда! Это уголовное дело — допустить человека в таком состоянии. У нас почему-то на работу выходят — алкотестеры стоят. А артисты позволяют себе выйти пьяными, под действием наркотиков. Спортсмены тоже уже. Дурдом. Так не должно быть", — заявил Федор.

Напомним, Емельяненко в апреле победил блогера Евгения Ершова, правда, в сети поединок назвали постановочным. До этого Александр устроил пьяный дебош в аэропорту. Менеджер бойца сообщал, что спортсмен спился в Москве.