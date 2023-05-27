"Русский мужчина должен пить": в рф назвали алкоголизм признаком таланта

Промоутер из рф сравнил Александра Емельяненко с Майком Тайсоном

Русский мужчина должен пить, и это не является недостатком. Так прокомментировал последний бой Александра Емельяненко российский промоутер Владимир Хрюнов.

Соответствующее заявление Хрюнова доступно на Матч ТВ. Владимир даже предположил, что алкоголизм — это некий признак таланта. При этом Хрюнов сравнил Емельяненко со знаменитым американским боксером Майком Тайсоном.

"Кто проследит, чтобы Александр Емельяненко не пошел отмечать победу? Все вместе. Или не хотите? Я бы сам сейчас пошел наверх и напился, но вы меня не отпускаете. Русский мужчина должен пить, и это не недостаток.

Я уже приводил в пример Валерия Харламова или Майка Тайсона. Может, это и есть некий признак таланта…" – сказал Хрюнов.

Отметим, Емельяненко в своем последнем бою удушающим приемом победил блогера Евгения Ершова. В сети посчитали, что поединок имел откровенно договорной характер, ведь Александр даже побывал в нокауте…

Ранее сообщалось, что Емельяненко устроил пьяный дебош в аэропорту. Кроме того, пьяного Александра не пустили в ТЦ.

Напомним, на вечере боев Емельяненко — Ершов в Москве также выступил бывший украинец Алексей Олейник. Предатель Украины оказался в тяжелейшем нокауте в бою с опытным британцем Оли Томпсоном.