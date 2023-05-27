"Російський чоловік повинен пити": у рф назвали алкоголізм ознакою таланту

Промоутер з росії порівняв Олександра Ємельяненка з Майком Тайсоном

Російський чоловік повинен пити, і це не є недоліком. Так прокоментував останній бій Олександра Ємельяненка російський промоутер Володимир Хрюнов.

Відповідна заява Хрюнова доступна на Матч ТВ. Володимир навіть припустив, що алкоголізм — це певна ознака таланту. При цьому Хрюнов порівняв Ємельяненка зі знаменитим американським боксером Майком Тайсоном.

"Хто простежить, щоб Олександр Ємельяненко не пішов відзначати перемогу? Всі разом. Чи не хочете? Я б сам зараз пішов нагору і напився, але ви мене не відпускаєте. Російський чоловік має пити, і це не є недоліком.

Я вже наводив приклад Валерія Харламова або Майка Тайсона. Може, це і є якась ознака таланту… " – сказав Хрюнов.

Зазначимо, Ємельяненко у своєму останньому бою задушливим прийомом переміг блогера Євгена Єршова. У мережі порахували, що поєдинок мав відверто договірний характер, адже Олександр навіть побував у нокауті.

Раніше повідомлялося, що Ємельяненко влаштував п’яний дебош в аеропорту. Крім того, п’яного Олександра не пустили до ТЦ.

Нагадаємо, на вечорі боїв Ємельяненко — Єршов у Москві також виступив колишній українець Олексій Олійник. Зрадник України опинився у важкому нокауті у бою з досвідченим британцем Олі Томпсоном.