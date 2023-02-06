Домінатор лютує: у Чехії показали бій росіянина Ємельяненка

Домінік Гашек закликав змінити закони у країні

Легендарний хокейний воротар Домінік Гашек розкритикував чеський телеканал Nova Sport за трансляцію бою між росіянином Федором Ємельяненком і американцем Райаном Бейдером.

Поєдинок завершився у першому раунді після того, як Бейдер нокаутував росіянина. Після цього Федір оголосив про завершення кар’єри.

"Мовлення НХЛ з громадянами росії не тільки огидно, але і є рекламою війни. Але Nova Sport підняв планку ще вище, показавши бій Ємельяненка. Законодавчо в Чехії потрібно зробити так, щоб ми краще захищали себе та своїх союзників", — написав Гашек у Twitter. .

Домінік Гашек на прізвисько "Домінатор" виграв два Кубки Стенлі в НХЛ разом із "Детройт Ред Уінгз". З початку повномасштабного вторгнення чеський хокеїст привселюдно підтримує український народ. Нещодавно Гашек критикував НХЛ за те, що там виступають російські гравці та ліга афішує їхню національну символіку. А потім Гашек обрушився із критикою на міжнародні тенісні організації (ATP, WTA та ITF) за рішення допустити росіян на Australian Open.