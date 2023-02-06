Доминатор в ярости: в Чехии показали бой россиянина Емельяненко

Доминик Гашек призвал изменить законы в стране

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал чешский телеканал Nova Sport за трансляцию боя между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Поединок завершился в первом раунде после того, как Бейдер нокаутировал россиянина. После этого Федор объявил о завершении карьеры.

"Вещание НХЛ с гражданами россии не только отвратительно, но и является рекламой войны. Но Nova Sport поднял планку еще выше, показав бой Емельяненко. Законодательно в Чехии нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников", — написал Гашек в Twitter.

Доминик Гашек по прозвищу "Доминатор" выиграл два Кубка Стэнли в НХЛ вместе с "Детройт Ред Уингз". С начала полномасштабного вторжения чешский хоккеист публично поддерживает украинский народ. Недавно Гашек критиковал НХЛ за то, что там выступают российские игроки и лига афиширует их национальную символику. А потом Гашек обрушился с критикой на международные теннисные организации (ATP, WTA и ITF) за решение допустить россиян на Australian Open.