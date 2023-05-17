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UFC не бажає відмовлятися від російських та кадировських бійців

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Чимаєв називав Кадирова "братом" Новина оновлена 17 травня 2023, 14:32
Чимаєв називав Кадирова "братом". Фото instagram.com/khamzat_chimaev

Організація заперечує наявність комерційних відносин із Кадировим

Незважаючи на вторгнення рф в Україну, абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) зберігає зв’язки з російськими бійцями змішаних єдиноборств, включно тими із них, хто пов’язаний з підсанкційним керівником Чечні Рамзаном Кадировим, з улюбленцем якого обіймався український боксер Василь Ломаченко.

Про це повідомляє CNN. Організація заперечує, що має будь-які комерційні відносини з Кадировим або його помічниками, чи з будь-якими організаціями, які під санкціями.

Крім того, що ряд зірок UFC з’явилися поряд із Кадировим у 2022 році, організація також дозволяє російським бійцям виступати в найкращій у світі організації змішаних єдиноборств. Одним із них є Хамзат Чимаєв, який давно пов’язаний із чеченським лідером і називав його "братом".

За словами фінансового аналітика з ММА та боксу Bloody Elbow Джона Неша, цей вид спорту покладається на популярність своїх російських бійців для забезпечення привабливості у певних регіонах світу.

За його оцінками, російські бійці в UFC допомогли залучити близько 50 млн доларів у вигляді телевізійних та спонсорських угод. На сайті UFC вказано 20 росіян, які беруть участь у змаганнях під його егідою.

Раніше українському бійцю UFC Ігорю Потері (20-4) вдалося красиво обійти заборону на національний прапор в UFC та вшанувати пам’ять друга, який загинув на фронті.

Днями Потеря зазнав поразки від новозеландського суперника Карлоса Ульберга (9-1).

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#Рамзан Кадиров #Новини UFC #Бійці UFC #Новини ММА