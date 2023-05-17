UFC не желает отказываться от российских и кадыровских бойцов

Организация отрицает наличие коммерческих отношений с Кадыровым

Несмотря на вторжение рф в Украину, абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) сохраняет связи с российскими бойцами смешанных единоборств, включая тех из них, кто связан с подсанкционным руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, с любимцем которого обнимался украинский боксер Василий Ломаченко.

Об этом сообщает CNN. Организация отрицает, что имеет какие-либо коммерческие отношения с Кадыровым или его помощниками, или с какими-либо организациями, находящимися под санкциями.

Помимо того, что ряд звезд UFC появились рядом с Кадыровым в 2022 году, организация также разрешает российским бойцам выступать в лучшей в мире организации смешанных единоборств. Одним из них является Хамзат Чимаев, который давно связан с чеченским лидером и называл его "братом".

По словам финансового аналитика по ММА и боксу Bloody Elbow Джона Нэша, этот вид спорта полагается на популярность своих российских бойцов для обеспечения привлекательности в определенных регионах мира.

Согласно его оценкам, российские бойцы в UFC помогли привлечь около 50 млн долларов в виде телевизионных и спонсорских сделок. На сайте UFC указаны 20 россиян, которые участвуют в соревнованиях под его эгидой.

Ранее украинскому бойцу UFC Игорю Потере (20-4) удалось красиво обойти запрет на национальный флаг в UFC и почтить память друга, который погиб на фронте.

На днях Потеря потерпел разгромное поражение от новозеландского соперника Карлоса Ульберга (9-1).