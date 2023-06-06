"Репарації та вічне рабство": Усик розповіла, що чекає на окупантів після підриву Каховської ГЕС

Дружина спортсмена емоційно відреагувала на варварство росіян

Дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) Катерина висловилася після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Відповідний пост Усик розмістила у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Катерина назвала росію ворогом людства.

"Сьогодні ви підірвали не дамбу. Сьогодні ви в черговий раз підірвали репутацію всіх жителів вашої країни – у кого у світі червоний паспорт. Мабуть, варто купувати обкладинку. Можливо, буде соромно.

Р*шка — ворог людства. Все одно що, головне – бити. Висновок один – репарації та вічне рабство. Ганьба всій вашій країні", – написала Усик.

Раніше повідомлялося, що Усик проігнорував бій Василь Ломаченко — Девін Хейні через святкування дня народження дружини. Пізніше боксер заявив, що Loma займає проукраїнську позицію, проте його хейтять через мовчання в мережі. Крім того, Олександр вважає, що Василь не програв чемпіонський бій.

Нагадаємо, російські окупанти хотіли вбити Усика, залишивши в домі українського чемпіона смертельні "подарунки". До речі, боксер нещодавно відвідував передову, де навіть взяв до рук зброю.