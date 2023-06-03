Усик хотіли вбити: окупанти залишили в будинку боксера смертельні "подарунки"

Будинок чемпіона постраждав від дій російської армії

Російські загарбники під час окупації Київської області організували базу в будинку чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО), а після свого відходу залишили там розтяжки.

Про це заявив Усик в інтерв’ю przegladsportowy. Олександр зазначив, що окупанти знали, що це його дім.

"Ракета потрапила в будинок, який був метрів за 250 від мого будинку… А в моєму будинку російські "сусіди" залишили багато сюрпризів – розтяжки гранат. Мало того, що влаштували бардак – зруйнували дім зсередини, все розбили, вкрали, ще й там гранати залишили. Я бачив їх на власні очі.

Я поїхав туди з саперами та поліцією. Я маю записи на телефоні. Видно гранати РГД, прив’язані до дерева. Вони знали, що це мій дім, бо з ними був чоловік, не знаю, чи він українець, чи росіянин, який сказав їм, що це мій дім. Наш сусід був при цій розмові. Чоловік сказав: "Але це ж дім Усика!" — сказав Олександр.

Раніше повідомлялося, що будинок Усика обстріляли "кадировці". Після звільнення Київської області дружина боксера Катерина розповіла, що росіяни вкрали з їхнього будинку бойлер. Наразі будинок боксера у Ворзелі відремонтовано, у ньому проживає родина, яка втратила своє житло після повномасштабного вторгнення рф.